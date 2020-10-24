محافظ مطروح عن سقوط أمطار خفيفة صباحا: لن تؤثر على انتخابات النواب

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنَّه كان هناك استعداد مسبق في جميع المراكز الإنتخابية والذي يبلغ عددها 139 مركزًا انتخابيا، و165 لجنة فرعية من خلال دائرتين، الأولى تشمل 4 مراكز "الحمام، العلمين، الضبعة، وسيوة"، وتشمل الدائرة الثانية 4 مراكز أيضًا وهي: "مطروح، النجيلة، براني، والسلوم".

وتابع أنَّه في الصباح سقطت أمطار خفيفة على المحافظة ولكنها لن تؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكّدًا أنَّ معظم اللجان تمّ فتحها حاليًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف "شعيب"، عبر تغطية فضائية "صدى البلد" لانتخابات مجلس النواب، ويقدمها الإعلامي أحمد موسى، أنَّ الدائرة الأولى بها 8 مرشحين ومطلوب مقعد واحد بها، والدائرة الثانية بها 15 مرشحًا ومطلوب بها مقعد واحد أيضا بإجمالي مقعدين فرديين و4 مقاعد في القائمة.

وأكّد أنَّ كل الأجهزة المختصة تتكاتف مع بعضها والكل يؤدي واجبه على أكمل وجه للاستعداد الجيد لإجراء الانتخابات البرلمانية، وتمّ تعقيم وتطهير اللجان، وعمل مظلات للناخبين.