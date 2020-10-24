أرنولد شوارزنيجر يجري عملية قلب ويشكر طاقم الأطباء

خضع الممثل أرنولد شوارزنيجر لعملية قلب في إحدى العيادات بمدينة كليفلاند التابعة لولاية أوهايو بأمريكا.

نشر بطل أفلام الحركة، صور عبر موقع "تويتر"، وقال أنها العملية الثانية له، حيث كانت الأولى منذ عامين"، وقال "أرنولد" أيضا، أنه في حالة جيدة، وشكر كل من بالمستشفى.

وأرنولد شوارزنيجر، ممثل له شعبية واسعة، ولد 30 يوليو 1947، في النمسا، اهتم بشدة من صغره باللياقة البدنية ورياضة كمال الأجسام، وتنافس في العديد من المسابقات الصغيرة في أوروبا، وعندما هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1968 في سن الحادية والعشرين، بدأ نجمه في الظهور.

بدءًا من عام 1970، سيطر شوارزنيجر على رياضة كمال الأجسام وفاز بألقاء عديدة عالمية، حتى أصبح بطلا رياضيا معروفا ، وخلق جمهورًا دوليًا جديدًا لكمال الأجسام.

وظهر لأول مرة على الشاشة باسم "أرنولد سترونج" في فيلم "هرقل في نيويورك" عام 1970، ثم شارك في فيلم The Long Goodbye عام 1973، ثم الفيلم التلفزيوني Happy Anniversary and Goodbye عام 1974.

ثم قام المخرج بوب رافلسون بإلقاء أرنولد في فيلم Stay Hungry عام 1976 جنبًا إلى جنب مع الممثل جيف بريدجز وسالي فيلد، ونال أرنولد عن دوره جائزة جولدن جلوب في فئة "أفضل تمثيل لأول مرة في فيلم سينمائي".

انطلق بعدها "أرنولد" ليصبح له الكثير من الجمهور، وشارك في أكثر من 70 عملا فنيا، تتنوع بيم مسلسلات وأفلام.

وترشح "أرنولد" لجائزة جولدن جلوب مرة أخرى عام 1995، عن دوره في فيلم Junior.

وكرمته أكاديمية الخيال العلمي وأفلام الرعب، بالولايات المتحدة الأمريكية، بإهداءه جائزة الحياة المهنية، عن مجمل أعماله في صناعة الترفيه، بالإضافة لحصده عدد من الجوائز الأخرى.

آخر مشاركة لأرنولد شوارزنيجر، كانت في مسلسل، Superhero Kindergarten العام الجاري، وفي عام 2019، شارك في أفلام Terminator: Dark Fate، و Iron Mask