تراجع طفيف في أسعار الذهب في نهاية اليوم.. عيار 18 بـ713 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية المعاملات المسائية في البورصات العالمية، في نهاية الأسبوع اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، بمقدار جنيه واحد في العيار، حيث وصل أعلى سعر بمحال الصاغة لعيار 24 المعروف بالذهب البندقي بحوالي 951 جنيهًا، مقابل 952 جنيهًا صباح اليوم، أما عيار 18 فانخفض بنفس المقدار، حيث سجل 713 جنيهًا، مقابل 714 جنيهًا في بداية اليوم.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض سعر الدولار عالميًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت تراجعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ الصباح.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 949 و951 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 830 و832 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و656 جنيهًا.