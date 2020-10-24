أكثر من 100 محام لمراقبة انتخابات البحر الأحمر

قرر عدد من المرشحين بالدائرة الأولى وتشمل رأس غارب والغردقة، والدائرة الثانية وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والذين يخوضون انتخابات مجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر توكيل عدد من المحامين للتواجد داخل اللجان الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وأوضح جمال ذكي، مندوب أحد المرشحين بالدائرة الشمالية، أن عددا من المرشحين اتفقوا على تشكيل لجنة مكونة من أكثر من 100 محامٍ، وجرى عمل توكيلات لهم من قبل المرشحين وذلك بهدف الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بكل مراحلها لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ومتابعة ورصد كافة المخالفات التي قد تؤثر على نتيجة الانتخابات واتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان حسن سير العملية الانتخابية سواء خارج اللجان أو داخلها أو حتى في مرحلة الفرز.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر الانتهاء من جميع التجهيزات المقرات الانتخابية وتعقيم وتطهير جميع اللجان و تركيب المظلات أمام المقرات واللجان الانتخابية.

انتهت غرفة متابعة الانتخابات برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس المحكمة اليوم الجمعة من جميع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر والمقررة إجراءاها غداً وبعد غد.

واستقبل المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس غرفة متابعة سير الانتخابات القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر اليوم بمقر المحكمة بالغردقة وتم الانتهاء من استلام الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية وتم تسكين القضاة في الفنادق والاستراحات.

وتضم محافظة البحر الأحمر ثلاث لجان عامة بثلاث دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين هم وتضم و109 لجان فرعية موزعة على الثلاث دوائر.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر 32 مرشح بواقع 16 للدائرة الأولى و12 للثانية و4 للدائرة الثالثة يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.