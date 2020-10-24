انتظام العمل في 165 لجنة انتخابات بدائرتي مطروح

انتظمت 165 لجنة فرعية بمحافظة مطروح في العمل بانتخابات مجلس النواب، وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين الساعة التاسعة صباحا على مستوى المحافظة.

وبدأ الناخبون التوافد على اللجان للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان وفرض كردون أمني في محيط كل لجنة، في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا من التعقيم والتباعد بين الناخبين خلال عملية الدخول داخل اللجان من خلال بوابات التعقيم.

ويتنافس في الدائرة الأولى بمطروح والتي تضم مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى براني والسلوم 10 مرشحين، بينما يتنافس في الدائرة الثانية والتي تضم الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 17 مرشحًا، على مقعد واحد فردي في كل دائرة، فيما يتنافس على القائمة 4 مرشحين من قائمتين القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر.

وجهزت محافظة مطروح، 139 مركزا انتخابيا بإجمالي 165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، استعدادا لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب، والتي تبدأ العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا على مدار يومين.

واتخذت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين اللجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، وبلغ عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة 301763 ناخباً.