استعدادات الجيش لتأمين انتخابات النواب: صاعقة وتدخل سريع ومظلات(فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونياً بعنوان "القوات المسلحة تتخذ كل الترتيبات لتأمين الانتخابات".

وذكر التقرير، أنَّ القوات المسلحة المصرية مستعدة دائمًا لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، مبينًا أنَّ ذلك يأتي في إطار استعدادت القوات المسلحة للمساهمة في تأمين انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكّد التقرير، أنَّ القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في التأمين وتجميع الاحتياطيات وعناصر الانتشار والتدخل السريع، وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، وتأكّيد استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية.

كما أنَّه تمّ تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة، حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميداني والمناطق العسكرية، والمقرر إجراء المرحلة الأولى في نطاقها وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال المساهمة في تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة الميدانية وعناصر الأمن في محيط اللجان وذلك لتخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف الذي يليق بشعب مصر العظيم.