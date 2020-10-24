حي المنتزه يزيل مخالفات الدعاية الانتخابية من أمام اللجان

أزال حي المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم السبت، دعاية المرشحين الموجودة أمام اللجان الانتخابية في الإسكندرية، وذلك لمنع أي مخالفات في انتخابات مجلس النواب.

وفي لجنة عمر مكرم بشارع جميلة بوحريد شرق الإسكندرية، قام الحي بإزاله اللافتة من أمام اللجان الانتخابية.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب بجميع المقار الإنتخابية علي مستوى المحافظة، مؤكدا على إنتظام سير الإنتخابات في المقار الانتخابية والبالغ عددها 363 مقرا و1160 لجنة فرعية و6 لجان عامة، وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 4067901 ناخب.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات مجلس النواب وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الانتخابات، مؤكدا على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لحين الانتهاء من الانتخابات، وذلك بحضور القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.