رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة
محطة مياه بنها المرشحة تتسلم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه
كتب:
حسن صالح
06:30 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
جانب من الإصلاح
تابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الاثنين، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام ديوان عام المحافظة.
ووجه "مجاهد"، بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل، وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل.
كان الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهد إجراءات تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة عبر الفيديو كونفرنس، إلى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية، وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك فى إطار قيام الشركة بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية، من المنبع إلى المستهلك.
ووجه الدكتور صلاح بيومي، الشكر للعاملين وجميع من ساهموا في حصول المحطة على الشهادة بواسطة الفيديو كونفرانس، مشيدا بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة القليوبية، والالتزام بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن رغم كل التحديات الموجودة.
وفى سياق متصل، قال المهندس مصطفى مجاهد، أنه جارى ااعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات مرشحة، وهى (القناطر الخيرية وطوخ ودجوى وبطا ومحطتى كفر شكر 1،2 ومحطة مياه الفلل بمدينة بنها).
وأضاف "مجاهد"، أن الاعتماد الخاص بسلامة ومأمونية المياه والحصول على الشهادة، يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فاعلية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ على الصحة العامة.