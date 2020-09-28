رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة

تابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الاثنين، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام ديوان عام المحافظة.

ووجه "مجاهد"، بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل، وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل.

كان الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهد إجراءات تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة عبر الفيديو كونفرنس، إلى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية، وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي ذلك ‎فى إطار قيام الشركة بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية، من المنبع إلى المستهلك.

ووجه الدكتور صلاح بيومي، الشكر للعاملين وجميع من ساهموا في حصول المحطة على الشهادة بواسطة الفيديو كونفرانس، مشيدا بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة القليوبية، والالتزام بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن رغم كل التحديات الموجودة.

وفى سياق متصل، قال المهندس مصطفى مجاهد، أنه جارى ااعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات مرشحة، وهى (القناطر الخيرية وطوخ ودجوى وبطا ومحطتى كفر شكر 1،2 ومحطة مياه الفلل بمدينة بنها).

وأضاف "مجاهد"، أن الاعتماد الخاص بسلامة ومأمونية المياه والحصول على الشهادة، يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فاعلية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ على الصحة العامة.