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مياه القليوبية: بدالات لرفع المياه من "الطلمبات الخردة"

كتب:

حسن صالح
08:01 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الطلمبات الجديدة

الطلمبات الجديدة

أشاد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بجهود العاملين في الإدارة العامة للصيانة، والذين تمكنوا من تنفيذ بدالات لرفع المياه باستخدام "الطلمبات الخردة"، بعد إصلاح ما يمكن إصلاحه منها، بدلاً من التخلص منها في مقالب القمامة.

وأسفرت جهود العاملين بالإدارة العامة للصيانة عن تصنيع عدد 2 بدال لرفع المياه، إحداهما بقدرة 150 لتر في الثانية، والأخرى بقدرة 540 متر مكعب في الساعة، بتكلفة إجمالية بلغت 40 ألف جنيه، تم توفيرها بالجهود الذاتية.

وتم تجهيز المحركات الديزل من الخردة، التي تم تجميعها من الطلمبات، وإصلاح التالف منها، والتي تعمل بالكهرباء لشفط وتصريف المياه، استعداداً لاستخدامها في رفع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل، وكذا استخدامها في أعطال الصرف الصحي.

وتابع رئيس الشركة تجربة عملية لتشغيل بدالات رفع المياه، والتي أدت عملها بكفاءة، ووجه بعمل الدراسات اللازمة لتنفيذ المزيد منها بفروع الشركة.

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