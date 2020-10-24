انتخب واكشف.. حملة 100 مليون صحة أمام اللجان بقنا

حرصت الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، على التواجد أمام لجان الانتخابية بمحافظة قنا، وخاصة مركز الوقف، وذلك لحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم بعد الإدلاء بأصواتهم.

وتشهد محافظة قنا، منافسة شرسة في انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس في المحافظة 138 مرشحا على 9 مقاعد فقط، منهم 18 مرشحاً يتنافسون على 9 مقاعد بنظام القوائم، حيث تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.

وتضم محافظة قنا 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيًا، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و 34 ألف و373 مواطنًا.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودورنا يقتصر على تنظيم العملية الإنتخابية، والتأكد من إجراءها دون أي معوقات سواء للمشرفين عليها أو الناخبين.

وأكد محافظ قنا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري لجميع المواطنين والمحافظة حريصة على أن يؤدى المواطنون حقهم في سهولة ويسر، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لتظهر محافظة قنا في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار المحافظ الى أنه سيجري ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأنـ ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، اليوم في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وبنظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، فتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.