مساعد وزير الداخلية الأسبق: نواجه عناصر إرهابية هدفها إفساد الانتخابات

قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنَّ مشهد الانتخابات البرلمانية والذي بدأ منذ نصف ساعة فقط "رائع للغاية"، مؤكّدًا أنَّ هناك كثافة أمنية في محيط اللجان لتأمين الانتخابات.

وأضاف "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أنَّ تأمين العملية الانتخابية منذ عشرات السنين تدور على 3 محاور، "المحور الأول عبارة عن دائرة أولى واسعة من خلال تأمين البلد نفسها بالدوريات، وتليها الدائرة الثانية وهي محيط اللجنة، ثم مقر اللجنة نفسها".

وتابع أنَّ العملية الانتخابية لها أيضًا 3 مراحل يتمّ تأمينها الأولى قد انتهت وهي مرحلة الدعاية، المسيرات، والمؤتمرات، والمرحلة الثانية وهي التصويت والتي نراها اليوم، والمرحلة الثالثة وهي نقل الصناديق بأمان بعد عملية الفرز.

وأكّد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنَّ "الانتخابات اليوم تختلف عن العصور الماضية، وذلك لأننا نواجه عناصر إرهابية تستغل الفرصة ولها مخططات تريد أن تفسد العملية الانتخابية بأي طريقة، لذلك يشمل التأمين المنشآت الهامة، المواقف العامة، وليس اللجنة فقط".

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنَّ وزارة الداخلية تتابع ارتداء المواطنين للكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.