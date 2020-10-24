نشأت ووفاء أول المشاركين في انتخابات النواب: واجب وطني واخترنا الأصلح

كعادتهما في كل استحقاقات انتخابية، كانا أول الواصلين إلى لجنة المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة سوهاج، وقبل أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها، انتظر نشأت وزوجته وفاء خارجها، إلى أن أعلن رئيس اللجنة فتح الباب أمام الناخبين، ليكونا أول شخصين يدليان بصوتيهما في اللجنة التي تبعد كثيرًا عن منزليهما.

وأكد نشأت صادق، البالغ من العمر 68 عامًا، مدير عام سابق بالتربية والتعليم، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، ولم يسبق له أن تخلف عن أية استحقاقات انتخابية، لافتًا إلى حرصه على الحضور مبكرًا، بصحبة زوجته وفاء؛ لأنه لا يهدأ له بال إلا إذا أدى واجبه تجاه الوطن.

وأشار "صادق" إلى أنه لا تربطه صلة قرابة أو صداقه مع أي من المرشحين في الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، والبالغ عددهم 22 مرشحًا، إلا أنه اختار من يصلح في تمثيل المواطنين بشكل جيد في مجلس النواب، مشددًا على أن المشاركة في أية استحقاقات انتخابية تُعد خطوة في بناء الدولة.

وقالت زوجته وفاء، البالغة من العمر 61 عامًا، موظفة سابقة بمكتب الخبراء، إنها لم تتخلف عن أداء واجبها تجاه الوطن، موضحة أن الانتخابات عرس ديمقراطي، على الجميع المشاركة فيه، داعية كل المواطنين إلى المشاركة في انتخابات النواب، ومن لم يتمكن من ذلك في اليوم الأول، عليه أن يذهب في اليوم الثاني.

وقالت وفاء مازحة: "أنا لابسة نفس الملابس اللي صوت بيها في انتخابات الشيوخ، زوجي فضل أن يرتدي ملابس مختلفة.. شكلنا مش متفقين في اختيار المرشحين".

يُذكر أن الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة سوهاج، بها 22 مرشحًا، بينهم 9 عن الأحزاب، و13 من المستقلين، وخُصص لها مقعدان في النظام الفردي.