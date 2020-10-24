تأخر فتح 6 لجان انتخابية بدوائر مختلفة بالبحيرة

أعلنت مصادر بلجان مراقبة الانتخابات البرلمانية، تأخر فتح 6 لجان في أبو المطامير وكوم حمادة وشبراخيت نحو ساعة ومنهم لجنة 132 بشبراخيت ساعة ونصف، الأمر الذي أحدث تكدس للناخبين أمان اللجان، فيما تدخلت غرفة عمليات محافظة البحيرة لحل الأزمة.

وشهدت لجان الدائرة السابعة بالبحيرة التي تضم مراكز "أبو المطامير، النوبارية، وادي النطرون"، ومقرها مركز أبو المطامير، إقبالا ملحوظا مع الساعات الأولى للتصويت لانتخابات مجلس النواب، وافترش الأرض أمام اللجان العشرات من المواطنين، منتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حرصا منهم على عدم إحداث زحام وتكدس أمام الصناديق، لتفادي انتقال العدوى والفيروسات.

ولم يجد أهالي أبو المطامير، وسيلة لتنظيم عملية التصويت بلجان الانتخاب سوى افتراش الأرض، حيث جلب كل مواطن "حصيرة" من منزله وفرشها على الأرض ودعا أقاربه وجيرانه لانتظار دورهم أمام اللجان، وهو أمر معتاد لدى القبائل البدوية التي تنتشر بتلك الدائرة.

وانطلقت الانتخابات البرلمانية، اليوم، بعدد 9 دوائر انتخابية بالبحيرة، وشهدت العديد من اللجان إقبالا ملحوظا فيما شهدت البعض إقبالا محدود مع الساعات الأولى، وجرى تقسيم محافظة البحيرة على النحو التالي:

الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 34 مرشحًا للمنافسة على 3 مقاعد، والدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 25 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، والدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزي أبو حمص وإدكو 20 مرشحًا للمنافسة على مقعدين.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 24 مرشحًا للمنافسة على مقعدين، والدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد، والدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 15 مرشحاً للمنافسة على مقعد.

أما الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير، تضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية، يتنافس بها 20 مرشحًا على مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحًا للمنافسة على مقعدين، والدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزي كوم حمادة وبدر 24 مرشحا للمنافسة على مقعدين.