الشرطة في خدمة كبار السن والمرضى بانتخابات النواب بسوهاج

حرصت قوات التأمين لتابعة لوزارة الداخلية في لجان انتخابات النواب في محافظة سوهاج، على مساعدة كبار السن والمرضى، في الإدلاء بأصواتهم، وتم مساعدة الناخبين في الوصول إلى صناديق الانتخاب، كما تم توفير كراسي متحركة في أغلب لجان المحافظة.

وحرص كبار السن على الحضور مبكرا للإدلاء بأصواتهم، كما تلاحظ وجود مشاركة واسعة من السيادات في عدد كبير من اللجان الانتخابية.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات .

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون معوقات حتى الآن على مستوى جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 1081 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وفتحت اللجان الانتخابية البالغ عددها 1081 لجنة في محافظة سوهاج، أبوابها لاستقبال الناخبين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة، في انتخابات مجلس النواب والتي بدأت اليوم السبت وتستمر لمدة يومين في داخل البلاد.

ويتنافس في الانتخابات 199 مرشحا للفوز بـ 14 مقعدا داخل 8 دوائر انتخابية في النظام الفردي

وحرصت محافظة سوهاج على التأكد من تعقيم جميع اللجان الانتخابية وتجهيز مقرات اللجان والتأكد من جاهزيتها للعملية الانتخابية.

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البلينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.