"مستقبل وطن" يواصل جولاته الميدانية لدعم مرشحي الحزب في "النواب"

قال ياسر عرفات، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، إن أمانة الحزب نظمت الأمانة لقاءات جماهيرية في ثلاث مدن؛ لدعم مرشحي الحزب الأربعة في جنوب سيناء.

يأتي هذا في إطار استعدادات أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي، عضو مجلس الشيوخ، أمين الحزب بالمحافظة، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب، ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر لها يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

ونظمت أمانة الحزب، برئاسة المهندس محمد عبدالله، عددا من الجولات الميدانية في مدينة الغردقة، لدعم مرشح الحزب في دائرة خليج العقبة سليمان عطيوي ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، السيد عوض وفضية سالم عبيد الله، وزار وفد من أمانة المدينة وادي عواجه ومنطقة الرويسات، برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي، أمين الحزب بالمحافظة، وأمين التنظيم ياسر عرفات، بحضور النائب علي عطوة مضعان، عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، محمد عوض السيد، وأمين تنظيم الحزب بالمدينة عماد عطية.

وكان في استقبال وفد الحزب، الشيخ فرج الحويطي وعدد من المشايخ والمواطنين، خلال اللقاء، واستمع الوفد لبعض مشاكل وطلبات المواطنين بمنطقة الرويسات، وناقشوا معهم المقترحات والعمل علي حلها.

وقال "عرفات" إن أمانة مدينة طور سيناء، بقيادة محمد موسي أبو بريك، عقدت اجتماعا تنظميا لبحث عمل الأمانة، خلال الفترة القادمة، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب، ضمن محافظات المرحلة الثانية بمحافظة جنوب سيناء، بحضور مرشح الحزب علي المقعد الفردي بدائرة خليج السويس حميد سليمان أبو بريك، والأمين المساعد سليمان موسى، وياسر الدمرداش، ووفد من أمانة قطاع الأعمال والإعلام بالمحافظة، ومحمود بدير، أمين الإعلام بطور سيناء، وقيادات الحزب بالمدينة.

وخلال اللقاء تم التأكيد علي ضرورة التواجد المستمر بين المواطنين، وحل مشاكلهم وعرض ما يقوم به حزب مستقبل وطن، من إنجازات تساهم في التخفيف عن المواطنين.

وفي مدينة رأس سدر، زارت أمانتي المرأة وشؤون العلاقات الحكومية، لقرية أبو صويرة، في ضيافة قبيلة الأحيوات، لحث السيدات علي ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري الوطني المقبل، ودعم مرشح الحزب علي المقعد الفردي دائرة خليج السويس، حميد سليمان أبو بريك، بحضور أمينة المرأة بالمدينة ناعسة إبراهيم رفيع، وأمينة شؤون العلاقات الحكومية ليلى فتحي.

وواصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة رأس سدر، بقيادة محمد عبدالمنعم، أمين المدينه، اجتماعتها التنظيمية لدعم مرشح الحزب في انتخابات مجلس النواب 2020، حميد سليمان أبو بريك، دائرة خليج السويس ودعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، محمد عوض السيد وفضية سالم.

ونظمت أمانة الحزب، اجتماعا بحضور أمين تنظيم الحزب بالمدينة أحمد حماد، وإبراهيم أبو عطية، الأمين المساعد، وناعسة إبراهيم رفيع، أمين المرأة، وليلى فتحي، أمين شؤون العلاقات الحكومية، و حمدي العريشي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من قيادات وشباب وأعضاء الحزب بالمدينة.

وخلال الاجتماع نوقشت طرق دعم مرشح الحزب علي المقعد الفردي والقائمة الوطنية من أجل مصر، و تنظيم عمل الأمانة خلال فترة الدعاية الانتخابية، واستكمال اللقاءات الشعبية والمسيرات الداعمة التي تجوب الشوارع والميادين قبل أيام الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية، وضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.