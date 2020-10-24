زحام بلجان سيوة.. وطابور بمدرسة أغورمي للمشاركة بانتخابات النواب

تشهد لجان واحة سيوة إقبالا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى في انتخابات مجلس النواب.

ورصدت "الوطن"، اليوم السبت، طابور داخل لجنة مدرسة أغورمي من أهالي سيوة الذين يحرصون على التصويت في اللجنة.

ويتنافس في الدائرة الدائرة الثانية بمطروح والتي تضم الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 17 مرشحا، على مقعد واحد فردي في الدائرة، بينما يتنافس على القائمة 4 مرشحين بنظام القئمة منهم مرشحة سيوة فتحية السنوسي مرشحة القائمة الوطنية وهي بنت واحة سيوة والتي يقف خلفها جميع أهالي وقبائل سيوة، وتخوض أمامها المعركة قائمة نداء وطن.

يذكر أن محافظة مطروح، جهزت 139 مركزا انتخابيا بإجمالي و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، استعداد لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب والتي تبدأ العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء على مدار يومين واتخذت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين اللجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، وبلغ عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة 301763 ناخبا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.