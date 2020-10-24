محافظ مطروح: رفعنا درجة الاستعداد لمنع انتشار كورونا وقت الانتخابات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انتظام العملية الانتخابية بمحافظة مطروح، اليوم السبت، واستقبال اللجان الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لنتخابات مجلس النواب 2020، وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي تجرى يومي السبت والأحد 24 و 25 من أكتوبر، من خلال 139 مركزًا انتخابيًا و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، موضحًا أنَّ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو 301 ألف و763 ناخباً.

وقال "شعيب": "رفعنا درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، مما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتوفير جميع سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة".

وكثف رؤساء المراكز والمدن الثمانية أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت مع إقامة المظلات واللستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، والمرور على جميع المراكز الانتخابية كل في نطاقه، للتأكّد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات وتوفير جميع الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكّد تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات، إضافة إلى جاهزية جميع القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020، وتوفير جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة التنمية.

وأكّد محافظ مطروح التزام الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.