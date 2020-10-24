مسيرة حاشدة لطلاب جامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

نظمت جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، مسيرة حاشدة شارك بها المئات من الطلاب والطالبات، وقادها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، لحث المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وجابت المسيرة التي انطلقت من ميدان الساعة بدمنهور، العديد من شوارع المدينة، وحمل المشاركون بها أعلام مصر، فيما أذاعت السماعات الأغاني الوطنية.

وتفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رافقه رئيس جامعة دمنهور، سير لجان الانتخابات مجلس النواب والتي بدأت، اليوم السبت، للتأكد من سير العملية الانتخابية وانتظام اللجان وفتح باب التصويت أمام الناخبين، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم السبت، بصوته الانتخابي بمسقط رأسه بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتحديدا في لجنة مدرسة الإرشاد الابتدائية.

وأكد المفتي في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته أن انتخابات مجلس النواب، اليوم، هي اختبار حقيقي للمواطنين لإدراكه كل القضايا والتحديات وهي خطوة للأمام لتحقيق ريادة مصرية للعالم كله.

وناشد المفتي جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات كواجب وطني ملح للحفاظ على المكتسبات أي كان هذا الصوت فهو أمانة بين يديك تعطيه لمن يستحق.

وشهدت لجان الدائرة السابعة بالبحيرة التي تضم مراكز "أبو المطامير، النوبارية، وادي النطرون"، ومقرها مركز أبو المطامير، إقبالا ملحوظا مع الساعات الأولى للتصويت لانتخابات مجلس النواب، وافترش الأرض أمام اللجان العشرات من المواطنين، منتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حرصا منهم على عدم إحداث زحام وتكدس أمام الصناديق، لتفادى انتقال العدوى والفيروسات.

وشهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بالمقرات التى تم تجهيزها بتركيب مظلات، وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج، للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، مؤكدا وقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وناشد المحافظ المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في إختيار المرشح الأمثل لهم، لافتًا إلى أن محافظة البحيرة لها باع كبير فى الانتخابات السابقة بسبب الوعي والفهم والثقافة.