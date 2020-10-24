 عبدالحي: وفيات الأطباء بكورونا في مصر 6% ونطالب بمعاش استثنائي لهم

حذر الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام نقابة الأطباء، المواطنين من التراخي وإهمال الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، خاصة مع ازدياد الموجة في أوروبا وزيادة أعداد الإصابات في مصر.

وأكد عبدالحي، في بيان، ضرورة مراجعة المواطنين لتصرفاتها في البيت والشارع والعمل بالتباعد والكمامة واستخدام المطهرات حتى لا تحدث الكارثة بفقدان مواطن أو طبيب.

وتابع: "يحزننا نزيف الفقد المستمر للأطباء فى جائحة كورونا من بدايتها حتى الآن حيث نسبة الوفيات لدينا وصلت لـ6% فى حين أن النسبة 3% أو 4% فقط فى أوربا، فلابد من توفير التجهيزات وكافة المستلزمات ووسائل الحماية الشخصية للأطباء".

أما عن دور النقابة فى توعية أطبائها فقال: "اللجنة العلمية بالنقابة منذ بداية الجائحة أقامت الدورات والويبنارات وتدريبات نظرية وعملية عبر تقنية زووم لجميع الأطباء وحاليا تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للتعليم الطبى لتقديم دورات مستمرة للأطباء فى كيفية الحماية والتشخيص والعلاج".

100 ألف جنية لكل شهيد وإعفاء أسرهم من اشتراك مشروع العلاج

وأشار عبدالحى إلى أن ملف رعاية أسر شهداء الأطباء تمنحه النقابة اهتمام خاص حيث أكد على صرف الدعم الذى أقرته النقابة وهى صرف 100 ألف جنية لأسرة كل شهيد 50 ألف من اتحاد المهن الطبية و50 ألف من النقابة وكذلك تم إعفاء أسر الشهداء من دفع أشتراك مشروع العلاج وسيتم عمل كارنيه لكل أسر الشهداء لتسهيل حصولهم على كافة الخدمات سواء داخل النقابة أو خارجها، بالإضافة للإعفاء من المصروفات الدراسية فى الجامعات والمدارس التى أقرها شيخ الأزهر د. أحمد الطيب وأيضا رئيس جامعة القاهرة د. محمد عثمان الخشت ونأمل فى أن تتخذ باقى الجامعات والمدارس نفس القرار.

وأوضح أن النقابة تسعى لدى المسئولين ومجلس الوزراء لتوفير معاش استثنائي لأسر الشهداء خاصة أسر شباب الأطباء الذين يتوفون عن سن صغيرة تاركين أطفال بمعاش 600 أو 700 جنيه، مضيفا: "نطالب لهم بمعاش استثنائى كمعاش شهداء الواجب فى الجيش والشرطة أو من صندوق الكوارث والأزمات الذى أعطى الرئيس توجيهات بإنشائه منذ شهور".