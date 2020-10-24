تصرفات تبطل صوتك الانتخابي: "بلاش تكتب على ورقة الاختيار"

انطلقت منذ قليل، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، والتي تجرى في دوائر 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، ومع انطلاق ماراثون التصويت، "الوطن"، ترصد مجموعة من الأخطاء التي قد يرتكبها الناخب وتؤدي إلى بطلان صوته الانتخابي.

1- اختيار عدد مرشحين أكثر من المقاعد المحددة بالدائرة.

2- اختيار عدد مرشحين أقل من المقاعد المحددة بالدائرة.

3- الكتابة على ورقة الانتخاب، أو وضع علامات مخالفة.

4- وضع ورقة اختيار القائمة في الصندوق الخاص بالفردي.

5- وضع ورقة اختيار الفردي في الصندوق الخاص بالقائمة.

الوطنية للإنتخابات: غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ونتابع سير العملية الانتخابية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنهت جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.

وأعلنت الهيئة عن تنسيقها مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.

من جانبها، أكّدت وزارة الداخلية، أنَّها أنهت استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.

وأوضحت أنَّها مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها في وعي المصريين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنَّها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

من جهته، أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان أمس، انتهاء جميع الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات والتنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بها، وعلى رأسها القوات المسلحة والداخلية والصحة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.