فرج عامر يدعو للمشاركة الإيجابية في المرحلة الأولى من الانتخابات

دعا المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المواطنين بالنزول والتوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة، حيث يعد ذلك واجب وطني وضروري للتكاتف من أجل الوصول إلى مجلس نواب قوي وهو ما يحقق مستقبل أفضل لمصر.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، والالتزام بارتداء الكمامة أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، تنفيذا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشاد عامر بأداء مجلس النواب الحالي، مؤكدا على الانجاز الكبير الذي سعى مجلس النواب الحالي على تحقيقه على أرض الواقع وإصدار أكبر عدد من القوانين لخدمة المواطنين، في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد في وقت سابق.

وقال فرج عامر إن مجلس النواب المقبل، يقوم باستكمال هذه الإنجازات على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن هناك تحدٍ كبير للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، ويأتي ذلك من خلال النواب الذين سيحصلون على أكبر عدد ممكن من التصويت لهم أثناء الانتخابات المقبلة، للحصول على المقاعد داخل المجلس.

وانطلقت، اليوم، انتخابات مجلس النواب المصري في مرحلتها الأولى التي تضم 14 محافظة مصرية، حيث تجرى الانتخابات على مرحلتين تحسم كل منهما نصف مقاعد المجلس المكون من 568 مقعدا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجري عملية الاقتراع مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.