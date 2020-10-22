الأرصاد: الأمطار لن تمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خرائط الأمطار اليوم الخميس توضح سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية والضبعة والعلمين وستكون الأمطار رعدية.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن الأمطار الغزيرة ستمتد إلى مدن القناة مع وجود إمكانية سقوط أمطار متوسطة على محافظة القاهرة الخميس والجمعة.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون متوسطة وغزيرة في شمال ووسط سيناء وسيكون هناك سيول ولكن تم اتخاذ الاحتياطات والاحترازات.

وأوضحت "شاكر" أن الأمطار لن تكون غزيرة يومي السبت والأحد على القاهرة أثناء الانتخابات البرلمانية 2020 ولن تمنع المواطنين من النزول للمشاركة في الانتخابات لأنها واجب وطني.

وتابعت أن هناك أمطارا على القاهرة غدا الخميس بداية من بعد ظهر اليوم، حيث إن هناك فرصا أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

ولفتت إلى أن عاصفة التنين هي آخر حالة أمطار شهدتها مصر في مارس 2020، وظلت لمدة 4 أيام، ولن تتكرر مرة أخرى، ولا توجد مقارنة بينها وبين الفترة الحالية.