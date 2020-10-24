رغم مرضها.. سعدية تدلي بصوتها في القناطر: صوتي أمانة هتحاسب عليه

تتحرك على مهل متقدمة نحو مدرسة "المناشي الابتدائية بنات" بدائرة منشأة القناطر، مستندة على عصاها الثلاثية، مطالبة بحقها الدستوري في الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، متحدية إعاقتها الجسدية والمتمثلة في ألم في ركبتها يفقدها القدرة على الحركة الطبيعية، التي لم تمنع الحاجة سعدية عبدالحليم حسن (73 عامًا)، من قطع مسافة كبيرة من ناهيا بحي بولاق الدكرور إلى منشأة القناطر لمشاركتها بانتخابات النواب.

وقالت سعدية لـ"الوطن": "أنا نازلة أشارك علشان صوتي هتحاسب عليه، رغم الأمراض التي أعاني منها، بس دي بلدنا ولازم نقف جنبها ونحافظ عليها، وربنا يكون في عون اللي متحملين المسؤولية".

ووجهت رسالة لكل الشعب بضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات قائلة: "صوتكم أمانة هتتحاسبوا عليه".