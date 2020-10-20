51 مليون جنيه قيمة متحصلات التصالح على مخالفات البناء في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استقبال المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة ٦٠٢٢ طلبًا للتصالح على مخالفات البناء منذ بداية عملها، مشيرًا إلى أن جملة المتحصلات بلغت 51 مليون جنيه.

وفي إطار توجيهات "شعيب"، عقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، اجتماعا، اليوم، بحضور رؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية، لمتابعة إستمرار المراكز التكنولوجية بمجالس المدن فى إستقبال طلبات التصالح ومناقشة التسهيلات المقدمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والإسراع فى تسهيل الإجراءات، خاصة مع قرب إنتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات بنهاية الشهر الجارى.

وقالت إن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن الثمانية، تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة عامة ومحافظة مطروح خاصة والتخفيضات التى أقرتها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الإجتماعي.

وناشدت المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير عليهم فى ملف التصالح، وفقاً للأوضاع والإجراءات القانونية المقررة.

من ناحية أخرى، ناقش محافظ مطروح مبادرة مساعدة الأسر الفقيرة بقرى "حياة كريمة" في التقدم بطلبات التصالح، بحضور المهندس حسين السنينى المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمطروح، والمهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس خالد عبد الله عيسى، نقيب المهندسين، وبحث الحضور رسوم شهادة الصلاحية، مؤكدين تقديم تيسيرات لأهالي تلك القرى لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.