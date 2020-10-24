إصابة موظف بنوبة قلبية داخل لجنة بالدلنجات في البحيرة

أصيب، منذ قليل، موظف داخل لجنة 39 بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات، بالبحيرة، بأزمة قلبية، جرى على إثرها نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، في الوقت الذي تم استبداله بموظف آخر.

وشهدت لجان الدائرة السابعة بمحافظة البحيرة التي تضم مراكز "أبو المطامير، النوبارية، وادي النطرون"، ومقرها مركز أبو المطامير، إقبالا ملحوظا مع الساعات الأولى للتصويت لانتخابات مجلس النواب.

وافترش الأرض أمام اللجان العشرات من المواطنين، منتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حرصا منهم على عدم إحداث زحام وتكدس أمام الصناديق، لتفادى انتقال العدوى والفيروسات.

لم يجد أهالي أبو المطامير، وسيلة لتنظيم عملية التصويت بلجان الانتخاب سوى افتراش الأرض، حيث جلب كل مواطن "حصيرة" من منزله وفرشها على الأرض ودعا أقاربه وجيرانه لانتظار دورهم أمام اللجان، وهو أمر معتاد لدى القبائل البدوية التي تنتشر بتلك الدائرة.

فيما نظمت جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، مسيرة حاشدة شارك بها المئات من الطلاب والطالبات، وقادها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، لحث المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وجابت المسيرة التي انطلقت من ميدان الساعة بدمنهور، العديد من شوارع المدينة، وحمل المشاركون بها أعلام مصر، فيما أذاعت السماعات الأغاني الوطنية.

وتفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رافقه رئيس جامعة دمنهور، سير لجان الانتخابات مجلس النواب والتي بدأت، اليوم السبت، للتأكد من سير العملية الانتخابية وانتظام اللجان وفتح باب التصويت أمام الناخبين، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم السبت، بصوته الانتخابي بمسقط رأسه بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتحديدا في لجنة مدرسة الإرشاد الابتدائية.

وأكد المفتي في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته أن انتخابات مجلس النواب، اليوم، هي اختبار حقيقي للمواطنين لإدراكه كل القضايا والتحديات وهي خطوة للأمام لتحقيق ريادة مصرية للعالم كله.