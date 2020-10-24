محافظ سوهاج يتفقد عددا من اللجان الفرعية للاطمئنان على سير الانتخابات

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، عددا من اللجان الفرعية بسوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنتي مدرسة باحثة البادية، ولجنتي مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بحي شرق سوهاج، ولجنتي مدرسة قدري أبو حسين بأخميم، حيث اطمأن من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن انتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأشار "الفقي" إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية بدأت أعمالها دون معوقات حتى الآن على مستوى جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 1081 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مدار يومين بنظامى القائمة والفردى فى 14 محافظة، هى "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين فى الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ 10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أى إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.