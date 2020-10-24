السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في البدرشين والعياط

شهدت الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، بمحافظة الجيزة، اليوم، إقبالاً كبيراً من الناخبات على المقار الانتخابية للمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبَل رجال الجيش والشرطة، لتسيير العملية الانتخابية، ومساعدة كبار السن في الدخول للجان الانتخابية.

ووفرت لجان العياط الكمامات الطبية لتوزيعها على المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتوفير الحماية والأمن والسلامة للناخبين، حيث شهدت لجان العياط توافد السيدات على المقار الانتخابية، للتصويت في الانتخابات.

وقالت نعمة عبدالمنعم، إحدى الناخبات بمدينة العياط، وتبلغ من العمر 55 عامًا، إن عملية التصويت سلسة ولا توجد أي معوقات داخل لجان الاقتراع، مشيرة إلى أن جميع اللجان الانتخابية بمدينة العياط معقمة تمامًا ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مطالبة جموع السيدات والفتيات بالنزول والمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب.

وأضافت عبدالمنعم، لـ"الوطن"، أن هناك منافسة وصراعًا قوياً بين مرشحي الدائرة الثالثة، موضحة أنها اختارت من يمثلها في مجلس النواب، لافتة إلى أن هناك مطالب مشروعة لدى المواطنين يجب على المرشحين تنفيذها عقب فوزهم بانتخابات مجلس النواب.

وأشارت "عبدالمنعم" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي واجه تحديات صعبة وخطيرة لحماية مصر من جماعة الإخوان المحظورة، مؤكدة أن اختيار الإخوان المسلمين لحكم مصر أكبر غلطة ارتكبها الشعب المصري في حق نفسه ووطنه، منوهة إلى أن مصر أصبحت دولة رائدة في العديد من المجالات، بعد عزل الإخوان من حكم مصر.

واشتد الصراع بين المستقلين والحزبيين للفوز بمقاعد مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، حيث يتنافس 28 مرشحًا على 3 مقاعد انتخابية.