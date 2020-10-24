مرشحا القائمة الوطنية في مسيرة بالإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة

قاد أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، وخالد شلبي، مرشحا القائمة الوطنية من أجل مصر، في محافظة الإسكندرية، مسيرة حاشدة ضمت عدداً من الشباب والفتيات، حيث انطلقوا لدعم مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" بمحافظة الإسكندرية، وحرصوا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وردد الشباب والفتيات هتافات خلال المسيرة أبرزها، "تحيا مصر.. تحيا مصر"، كما رفعوا أعلام مصر، داعين جموع المواطنين، للنزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتي تقام اليوم وغدا الأحد، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكدين أن الشعب لديه من الوعي ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات لرسم خارطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.

وأدلى النائب أحمد السجيني، وخالد شلبي، مرشحا القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، بصوتيهما في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة ممفيس المهنية بنات، بمحافظة الإسكندرية، حيث حرصا على الإدلاء بصوتيهما سويا، وسط مشاركة عدد كبيرة من الشباب والفتيات الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات، وسط اتباع كامل لإجراءات تدابير مواجهة فيروس كورونا، وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بنطاق حي الجمرك، وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، وجاهزية اللجان والمقرات والوقوف على أي معوقات للتعامل معها فورا.

واستفسر المحافظ من القضاه والقائمين علي الانتخابات عن مدى سير العملية الانتخابية في يومها الأول وعدم وجود أي معوقات، وعن وجود أي متطلبات أو احتياجات لتوفيرها في الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات ويسر العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

وحث الشريف المواطنين والشباب للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2020، قائلا: "أنتم مستقبل مصر، وصوتكم أمانة".