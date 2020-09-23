السجيني: إذا وصلت طلبات التصالح لـ 2 مليون لن نطلب مد الفترة مجددا

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه في حال وصول طلبات التصالح إلى 2 مليون طلب لن يحتاج إلى المطالبة بمد فترة أخرى لتقديم الطلبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "السجيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بحسب ما أوردته الحكومة أن المخالفات في حدود من 2 إلى 3 ملايين مخالفة حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة نجحت في حل مشكلة تكدس المواطنين لدفع رسوم التصالح في المحافظات بشكل كبير.

وتابع أنه يوجد إشكالية كبيرة في المدن الجديدة بشأن مخالفات البناء حتى الآن، حيث مازالت بعض تلك المدن لم تحصل على "نموذج 3".

وناشد "السجيني" المواطنين، ضرورة التقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، مؤكدا أن الحكومة ستراعي أي ملاحظات لأي مواطن، حيث إن حكومة مصر رشيدة وتسمع لشكاوى المواطن وملاحظاته.