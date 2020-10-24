الأرصاد تعلن أماكن الأمطار المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات أماكن سقوط الأمطار على مدن ومحافظات مصر، اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر وتوقعات الخبراء، طبقًا لآخر تحديث لخرائط التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية على جمهورية مصر العربية، ومن المنتظر أن تكون حالة الطقس والأمطار كالتالي:

القاهرة الكبرى: أوضح خبراء هيئة الأرصاد أن الطقس على القاهرة الكبرى يكون معتدلاً مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة تصل نسبتها لـ20%.

الوجه البحري: تزيد فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وطقس معتدل على البحيرة، وكفر الشيخ.

السواحل الشمالية الغربية: الأمطار متوسطة، والطقس معتدل على الإسكندرية، مطروح، سيدي براني، بلطيم.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: حالة الطقس تكون معتدلة والأمطار متوسطة على دمياط، وبورسعيد.

شمال ووسط سيناء: يسود طقس مائل للحرارة وأمطار متوسطة على بعض مناطق شمال ووسط سيناء.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود تلك المناطق طقس مائل للحرارة نهارًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

شمال الصعيد: تنعدم فرص تساقط الأمطار على مناطق شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلاً.

جنوب الصعيد: تنعدم فرص سقوط الأمطار على مناطق جنوب الصعيد، ويسودها طقس مائل للحرارة.

كما أوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وعلق الدكتور محمود شاهين، رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الهيئة أشارت منذ الثلاثاء الماضي إلى وجود فرص لسقوط أمطار، وبالفعل سقطت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري وامتدت للمنصورة، مضيفًا: "أكّدنا أن الحالة لا ترتقي للحالات العنيفة من عدم الاستقرار مثلما حدث في مارس أو أكتوبر الماضيين".