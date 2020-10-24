شركة المياه تتعهد بعدم تكرار أزمة الشتاء الماضي.. تعرف على الاستعدادات

توجيهات عدة أطلقها المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال إصدار حزمة من التوجيهات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

يقول "رسلان" إنه تم التأكيد على ضرورة رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها، لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.

وأشار "رسلان" إلى تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

رسلان: خط ساخن 125 ومراكز خدمة العملاء وتشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة

واستعرض "رسلان"، جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات على مستوى الجمهورية في الاستعداد للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، حيث تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، وحصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، وتشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

من جانبه وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم شركة القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، يقول إن محافظتي القاهرة والجيزة مستعدين لمواجهة موسم الأمطار منذ شهر مايو الماضي، من خلال تكثيف عمليات التطهير، رفع كفاءة المحطات، بالإضافة إلى تطهير شناين "بالوعات" الأمطار، صيانة خطوط الصرف، رفع كفاءة المعدات "الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات".

عابدين: محافظة القاهرة لديها 100 معدة والجيزة 63 معدة إستعدادا لموسم الأمطار

مضيفا أنه تم توفير الأمن الصناعى والملابس الآمنة للعاملين بالشركة إستعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع، وأنه لا يمكن تحديد أكثر المناطق تأثرا بمياه الأمطار داخل محافظتى القاهرة والجيزة، لأنها تتغير وفقا للتقلبات المناخية وطبيعة الأمطار التى تسقط على المناطق المختلفة.

وأشار "عابدين" إلى أن محافظة القاهرة لديها 100 معدة ما بين "شفاط، شفاط نافورى، بدالات محمولة، طلمبات"، وقامت المحافظة بنشر معدتها فى الشوارع والمحاور الرئيسية منذ الأربعاء الماضى، وموجودة حتى الآن، تحسبا لسقوط الأمطار، بينما تحتوى محافظة الجيزة على 63 معدة، كما تتميز المحافظة بوجود عربيات سيول.

وأوضح المتحدث الإعلامى أن هناك تنسيق كامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الشركة القابضة، لمعرفة تطورات حالة الطقس، وأن الشركة تعمل ضمن منظومة تتضم، المحليات، هيئة الأرصاد الجوية، الحماية المدنية، هيئة النظافة، وغرفة العمليات بالمحافظة هى التى تدير هذه المنظومة.

أما عن أجهزة التتبع لمتابعة العربيات من داخل غرفة العمليات المركزية، أوضح "عابدين" أنها وسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية على السيارات والمعدات، لتحريكها فى الأماكن وفقا للخطة، وهو موضوع مطبق بالفعل خلال العام الماضى.

كما أوضح "عابدين" أن جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، تلقت تعليمات بأن تكون جميع الشركات بالمحافظات، على أتم الإستعداد لمساندة المحافظات التى تتعرض للغرق بمياه الأمطار.