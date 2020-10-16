طوارئ بدمياط الجديدة قبل أيام من موسم الشتاء واستعدادت مكثفة للأمطار

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديروا الإدارات المعنية، محطات رفع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها وكفاءة العمل بها وبكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة.

استعدادات مكثفة بدمياط الجديدة لاستقبال موسم الشتاء

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لعمل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولا بأول.

وأضاف رئيس الجهاز، خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على الاستعداد المبكر للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم شتاء 2020/2021، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة، طبقًا لخطة عمل، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة".

كان المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعلن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح موقع مقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط ترفيهي، على مساحة 1990 متر مربع وبسعر تقديري للمتر المربع 3725 جنيها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 10% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع بدروم ودور أرضي ودور أول فقط، وبردود أمامي 6 أمتار وجانبي 6 أمتار وخلفي 6 أمتار، ويتم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني.

وكان رئيس الجهاز أعلن أن مدة تنفيذ المشروع (ثلاثة سنوات) من تاريخ إستلام قطعة الأرض، مشيرا إلى أن آلية السداد ستتم باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن (10% تم سدادها + 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على (6) أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى، ويستحق القسط الأول منها بعد( 6 أشهر) من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

وأكد أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.