غرفة عمليات محافظة مطروح: لا معوقات على مستوى 165 لجنة

تابعت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة مطروح، برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وبحضور جميع الجهات المعنية انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى على مدار اليوم وغدا، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأكدت الغرفة، انتظام العملية الإنتخابية بجميع اللجان وعدم وجود أى معوقات على مستوى 165 لجنة، مع التواصل على مدار الساعة بجميع غرف العمليات بمراكز المدن.

واستقبلت، اليوم السبت، مراكز ومدن مطروح الثمانية المواطنين منذ الصباح الباكر، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وتشهد العديد من اللجان الانتخابية في مركز ومدينة مرسى مطروح إقبالا من الناخبين على لجان مدرسة أبوبكر الصديق، ومدرسة باحثة البادية، ومدرسة زاهر جلال ومدرسة مكارم الأخلاق، ومدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، ومدرسة السادات الابتدائية ومدرسة مبارك الثانوية بحي الشروق ومدرسة رياض الصالحين بمطروح، بالإضافة إلى لجنة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب.

ويتنافس في الدائرة الأولى بمطروح والتي تضم مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى براني والسلوم 10 مرشحين، بينما يتنافس في الدائرة الثانية والتي تضم الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 17 مرشحًا، على مقعد واحد فردي في كل دائرة، فيما يتنافس على القائمة 4 مرشحين من قائمتين القائمة الوطنية، وقائمة نداء وطن.

يذكر أن محافظة مطروح جهزت 139 مركز انتخابى بإجمالى و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، استعدادًا لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءا على مدار يومين.

واتخذت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين اللجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، وبلغ عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الإنتخابية بالمحافظة 301763 ناخبًا.