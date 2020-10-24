"اتحاد الجمعيات": 40 مؤسسة حقوقية تتابع انتخابات مجلس النواب

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أكثر من 40 جمعية ومؤسسة من الجمعيات ذات الطبيعة الحقوقية تشارك في متابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى انطلقت اليوم السبت.

ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات ستنتشر خلال يومي الانتخابات لمتابعة عملية الاقتراع، وإبداء ملاحظاتها، والتأكد من مدى نزاهة الانتخابات ورصد أي تجاوزات، وإرسال تقريرها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "عبد القوي" فى تصريحات لـ"الوطن"، أن الجمعيات التي شاركت في الانتخابات قدمت طلبًا لوزارة التضامن ورُفع للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعطي التصريح.

وناشد رئيس الاتحاد المواطنين، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح‪.

وفي نظام القائمة تُجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وخُصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.