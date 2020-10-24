نائب الدستورية السابق: عضو البرلمان يجب أن يكون مدركا لاحتياجات المواطن

كشف المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عن المواصفات الواجب توافرها في عضو مجلس النواب.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد"، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، أن النائب لا بد أن يكون على دراية بما يحدث في الشارع المصري، وكذلك على دراية بمستقبل مصر واحتياجات المواطن، ولديه القدرة على تقديم مساهمة رائدة وفعالة في مناقشة القوانين وخروجها للنور.

وأضاف المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن النائب يجب أن يكون مدركًا للعلاقات الدولية والأزمات التي تحيط بمصر، وكذلك بكل ما يدور في الداخل المصري.

وبدأت، اليوم، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم 10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.