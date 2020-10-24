"رئيس مياه الشرب" بدمياط: حملات موسعة بالقرى المحرومة من الصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي برئاسة المهندس محمد عسل عن شن حملات موسعة للمسح الميداني الشامل بقرية طبل والتي تعد من القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي بالمحافظة وذلك ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

قام بتنفيذ تلك الحملات على مدى أسبوعين متواصلين فريق عمل مشترك من إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية والـ Gis والقطاع التجاري ومكلفات الخدمة العامة كممثلين عن شركة مياه دمياط وذلك، بالإشتراك مع إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة وكذلك إدارة المتابعة بمحافظة دمياط كما تم العمل في سياق الخطة المشتركة الموضوعة والتي تهدف للوقوف على موقف الصرف الصحي بالقرية والتعرف على الوضع البيئي والصحي وكذلك المستوى الاجتماعي والظروف المعيشية لأهالي القرية.

وأضاف عسل أن المشروع يقع ضمن مشروعات التنمية الحضارية المتكاملة والذي يستهدف إنشاء شبكات انحدار أساسية بالإضافة إلي محطة رفع ومحطة معالجة رئيسية بتكلفة تقديرية بلغت 40 مليون جنيه، حيث جاء هذا المشروع نتاج المجهود الكبير الذي قدمته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط من خلال تقديم دعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع الهام والحيوي وسعيها المتواصل في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ سواء من الجهات المانحة أو من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.