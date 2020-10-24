بعد مرشحة "الموزة" بالمنوفية.. غادة صقر تثير الجدل بالجوافة في دمياط

يبدو أن الفاكهة تسيطر على الدعاية الانتخابية في انتخابات النواب بمحافظة دمياط، فبعد الجدل الواسع الذي أثارته المرشحة بالمنوفية وفاء صلاح الدين، بجلسات التصوير التي ظهرت فيها وهى تحمل ثمرة الموز، دخلت المرشحة بدمياط غادة صقر على الخط من خلال ظهورها بثمرة الجوافة مع المواطنين في أحد جولاتها الانتخابية.

ومنذ بدأ الدعاية الانتخابية وتثير المرشحة غادة صقر الجدل فظهرت مرتدية البرقع العربي، ورسم الحناء وركوب الخيل خلال أحد الأفراح وصولا بتوزيعها الجوافة على المواطنين.

وحرصت صقر على التقاط الصور السيلفي خلال جولاتها الانتخابية بدائرة دمياط مع السيدات والأطفال وحضور مناسبات الأفراح والخطوبة وتستغلها في الدعاية الانتخابية لنفسها.

وقامت بعدة جولات في المقاهي وصالونات الحلاقة لتعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي.

وتخوض "صقر" الانتخابات أمام 39 مرشحا بالدائرة الأولى التي تضم مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط ضمن المرحلة الثانية التي تنطلق للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر، وعلى أن تجري داخل مصر 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة 15 نوفمبرالمقبل.

وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتائج النهائية 14 ديسمبر.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.