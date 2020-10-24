"إقبال شديد".. المرأة كلمة السر في لجان "سيوة" (صور)

شهدت لجان مركز ومدينة سيوة بمطروح إقبالا كبيرا للمرأة السيوية، التي حرصت على النزول والمشاركة في في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتوافدت، اليوم السبت، المرأة السيوية على لجان عدة منها لجنة الوحدة الاجتماعية بإدارة التضامن الاجتماعي وسط مدينة سيوة.

ورصدت "الوطن" بالصور إقبال للمرأة السيوية في العديد من اللجان في سيوة والقرى التابعة لها.

ويتنافس في الدائرة الأولى بمطروح والتي تضم مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم 10 مرشحين، بينما يتنافس في الدائرة الثانية والتي تضم الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 17 مرشحا، على مقعد واحد فردي في كل دائرة، فيما يتنافس على القائمة 4 مرشحين من قائمتين القائمة الوطنية، وقائمة نداء وطن.

يذكر أن محافظة مطروح، جهزت 139 مركزا انتخابيا بإجمالي 165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، استعدادا لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب والتي تبدأ العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء على مدار يومين.

وتعاونت الأجهزة الأمنية مع وزارة التربية والتعليم لتأمين اللجان بمحافظة مطروح، وبلغ عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة 301763 ناخباً.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.