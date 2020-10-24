عضو بـ"تنسيقية الأحزاب": كورونا لن يؤثر على إقبال الناخبين بسبب وعيهم

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد زيادة أعداد المصابين بالفيروس.

وأضافت "طلعت"، أثناء حوارها عبر فضائية "تن"، أنه فى ظل وجود عدد كبير من اللجان الانتخابية وتوافد الناخبين عليها لابد من التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس التاجي.

وأشارت إلى أن الساعات الأولى من بداية التصويت أكدت وعي الناخب المصري بأهمية تواجده في المشهد الانتخابي، مع التزامه بالإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة.

وأكدت أن هناك تعاونًا من وزارة الصحة للجان الانتخابية بتوفير سيارات إسعاف أمام اللجان، إضافةً إلى توفير كافة المستلزمات التي يحتاج إليها المواطن داخل اللجنة، من كمامة وكحول وغيره.

وبدأت، اليوم، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم 10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.