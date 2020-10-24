"فتحية" تدلي بصوتها على كرسي متحرك: نازلة عشان أكون قدوة للشباب  

تتحرك على مهل على كرسي متحرك بمساعدة شخص متطوع نحو مدرسة المناشي الابتدائية بنين بدائرة منشأة القناطر، مطالبة بحقها الدستوري في الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، متحدية إعاقتها الجسدية والمتمثلة في عجز كامل عن المشي، ما يضطرها للاستعانه بالكرسي المتحرك، فضلًا عن تقدمها في العمر كونها "ستينية".

لم تمنع الحاجة فتحية السيد محمد حجازي صاحبة الـ68عامًا، كل الصعوبات المتمثلة في عدم قدرتها علي المشي والتحرك بكرسي متحرك، فضلًا عن الشيخوخة الواضحة، علاوة على حرارة الجو، بالإضافة إلى مخاوف عدوى كورونا، في المطالبة بحقها الدستوري.

"أنا جاية عشان انتخب وعشان الشباب تنزل".. هكذا بدأت فتحية حديثها لـ"الوطن"، مصممة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم الأمراض التي تلحق بها وعجزها الكامل عن المشي.

ووجهت صاحبة الـ68عامً رسالة لكل الشباب، بضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات قائلة "لازم تنزلوا عشان مصر".

أما عن الإجراءات الاحترازية فلم تنسى صاحبة العقود الستة كمامتها متحصنة بها من الفيروس.

وبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، بينما تجرى في الداخل اليوم وغدًا السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتضم محافظات المرحلة الأولى الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، بينما تضم محافظات المرحلة الثانية القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر المقبل، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.