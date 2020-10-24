متطوعو كرداسة يوزعون الكمامات: سلامة الناخبين مسؤوليتنا

أمام إحدى لجان كرداسة وقف الشباب الثلاثة أيمن ومحمد مصطفى، وهم من شباب المدينة المتطوعين لتوزيع الكمامات على الناخبين الذين توافدوا على لجان الاقتراع بالمدينة، اليوم السبت.

الشباب الثلاثة عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل التطوعي معتبرين إياه واجبا ومشاركة بسيطة في حماية الناخبين، وتوعيتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

"سلامتهم مسؤوليتنا".. يقول محمد، 16 سنة، والذي يدرس بالصف الثاني الثانوي، معبرا عن سعادته بهذا العمل والذي لقي قبولا من الناخبين الذين تزاحموا عليه وصديقيه للحصول على الكمامات حتى يتمكنوا من دخول اللجان.

بينما قال مصطفى، 15 سنة، إنه وأسرته شاركوا في الانتخابات، حيث حضر أفراد أسرته في الصباح، واضطلع هو بتوزيع الكمامات على الناخبين حرصا على سلامتهم.

"دي أقل حاجة نعملها في الانتخابات".. يقول أيمن صاحب الـ16 عاما، مؤكدا أن إحساسه بالمسؤولية تجاه الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية هو ما دفعه للاشتراك بعمل بسيط في الانتخابات.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.