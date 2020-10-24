صور.. مطران الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

أدلى الحبر الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، اليوم السبت، بصوته، مشاركًا في انتخابات مجلس النواب 2020، باللجنة الانتخابية الفرعية رقم 102، بمدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي، في الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم.

وناشد الأنبا إبرام كل من له حق التصويت بالمحافظة، ضرورة أداء واجبه تجاه وطنه، والمشاركة الإيجابية في العرس الوطني، والتوجة للجان الانتخابية للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

وبدأ توافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع بداية اليوم الأول للمارثون الانتخابي، وفتحت اللجان الانتخابيه بمحافظة الفيوم أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وحرص عدد كبير من الناخبين على الوجود أمام اللجان، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، إذ حرص البعض على ارتداء الكمامة والتباعد، كما شهدت اللجان الانتخابية وجودًا أمنيًا مكثفًا.

وتصدّر الشباب والسيدات المشهد الانتخابي بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، وخاصة لجان أبجيج والبرمكي وسنوفر، واحتشد الناخبون في لجان مدرسة هوارة المقطع بمركز الفيوم، ومدرسة الشهيد إسلام توفيق بالسنباط، في لجنتي رقم 67 و68.

وفي بندر الفيوم، شهدت لجان الاقتراع إقبالًا كبيرًا ببعض اللجان الانتخابية، خصوصًا في مدرسة عزة زيدان التجريبية للغات؛ إذ احتشد عدد كبير من الناخبين منذ الساعات الأولى للانتخابات.

ومن المنتظر أن يزيد الإقبال في منتصف اليوم الأول للتصويت، بعد خروج العاملين بالجهاز الإداري من أعمالهم.

يُذكر أنّ محافظة الفيوم تضم 633 لجنة فرعية، موزعة على 284 مقرًا انتخابيًا، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا.