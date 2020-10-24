صور.. محافظ الفيوم يساعد مُسنة في الإدلاء بصوتها داخل لجنة انتخابية

في لفتة إنسانية، اصحطب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إحدى السيدات من كبار السن إلى داخل مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية، ووجه بمساعدتها في الوصول إلى لجنتها الانتخابية، حتى انتهائها من عملية التصويت، خلال جولته التفقدية بلجنة المدرسة.

وقدّمت "المُسنة" شكرها لمحافظ الفيوم على اهتمامه به ومساعدته لها، خلال تصويتها في لجنة مدرسة جمال عبد الناصر التي تضم لجان من رقم 163 حتى 172.

وشملت جولة محافظ الفيوم، لجان مدرسة "عزة زيدان الرسمية للغات، ومدينة فارس للتعليم الأساسي، وجمال عبد الناصر الثانوية العسكرية"، بمدينة الفيوم.

واستقبل المقر الانتخابي لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، بوسط مدينة الفيوم، الناخبين والناخبات على السجادة الحمراء، وسط إجراءات أمنية مشددة، وافترشت الأرض أمام المدرسة وبداخلها، وصولا للجان الانتخابية بالسجاد الأحمر "الريد كاربت"، التي توضع في الحفلات والمؤتمرات الهامة، خصوصا المهرجانات الفنية الكبيرة، مثل "كان" والقاهرة السينمائي الدولي، وغيرهما.

وناشد محافظ الفيوم، جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب، والمشاركة الإيجابية في التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.

على جانب آخر، تزايد الإقبال على عملية الاقتراع في لجان الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم بشكلٍ كبير، عقب خروج الموظفين من عملهم، الذين توجهوا إلى لجانهم فورا للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر، أنه جهزت 633 لجنة فرعية، موزعة على 284 مقرا انتخابيا، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا، وشكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ.