صور.. زحام وإقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في الفيوم

شهدت المقار واللجان الانتخابية المختلفة بالدائرة الثالثة في محافظة الفيوم، ومقرها مركزا سنورس وطامية، اليوم الأحد، زحامًا شديدًا من قِبل المواطنين، في أول أيام الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وتم تخصيص 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا.

ومن المقرر أنّ تستقبل لجان الدائرة الثالثة 594 ألفًا و60 ناخبًا وناخبة، ممن لهم حق التصويت.

وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد، وحرصوا على الذهاب إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم مبكرًا، واصطفوا أمام اللجان؛ للحصول على دور مبكر، بدلًا من الانتظار طويلًا.

على جانب آخر، أنشأ حزب "مستقبل وطن" مظلات أمام مقار اللجان المختلفة، لانتظار الناخبين، بدلًا من الوقوف في الشمس، ومقاعد لكبار السن؛ لينتظروا حتى قدوم دورهم.

ويتنافس 27 مرشحًا ومرشحة على ثلاثة مقاعد بالدائرة الثالثة، وهم: محسن أحمد عبدالحميد، ومنجود محمد عبدالقوي، وأحمد مصطفى عبدالوحد، وأيمن حلمي محمد السيد، وممدوح أحمد إبراهيم، وأحمد محمود حسين، وحازم فايد عبدالله، وأحمد سيد مصطفى مرسي، ووليد سيد عبدالظاهر عبدالحميد، وحاتم محمد أبو القاسم، ومحمود فخر الدين صبحي، ومصطفى ثابت محمد مبروك، وأحمد علي شعبان، ومحمد هاشم السيد إسماعيل، وعلي أحمد أمين، ومحمد لطفي إسماعيل خيرالله، وعمار حسين أبو الحارث، وأحمد عبد الحميد سيد أحمد، وراضية إدريس أحمد عبد اللطيف، وعبدالله محمد حمد، وأشرف محمد عبدالباقي، وجميل خليل عزيز، وعبدالمنعم محمد عبد العليم، وربيع محمد كمال محمد، وعبدالقوي ياسين عبدالقوي، ووليد محمد محمود، ومحمد ثابت عبد المجيد.

ويضم المرشحون 4 من أعضاء مجلس النواب، هم: محسن أبو سمنة، ومنجود الهواري، وأحمد مصطفى عبدالواحد، وممدوح الحسيني.