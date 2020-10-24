محافظ الفيوم: كل مقرات اللجان الانتخابية موجود بها ماسح حراري للناخبين

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة أتمت استعداداتها لإجراء العملية الانتخابية، وحاليا نستقبل الناخبين في مقر اللجان، مؤكدا أن كافة الأوضاع مستقرة والأجهزة الأمنية كلها على استعداد تام.

وأضاف الأنصاري، عبر تغطية فضائية "صدى البلد" لانتخابات مجلس النواب، ويقدمها الإعلامي أحمد موسي، أن مديرية الأمن بأجهزتها، ومديرية الصحة، والإسعاف، وكل التجهيزات تجرى على قدم وساق، وأتمنى أن تكون العملية الانتخابية عرس ديمقراطي نحتفل به خلال هذه الأيام.

وتابع أنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك تشديد على أعمال النظافة والتعقيم وتم الانتهاء منها قبل تسليم اللجان لوزارة الداخلية، وأن المقرات الانتخابية سواء في المدارس أو مراكز الشباب جميعها فيها ماسح حراري للاطمئنان على حالة الناخبين أثناء دخولهم للجان وهناك تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي دفعت بعدد من الكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على أن كافة الأجهزة الأمنية مستنفرة وغرفة العمليات منعقدة منذ الصباح الباكر لتلقي أي ملاحظات نستطيع التدخل فيها بصورة سريعة.

وأوضح أن الجهاز الإدراي ليس له علاقة على الإطلاق بالانتخابات بل نساعد القضاة والهيئة الوطنية للانتخابات فقط، وهذا هو دورنا وكل ما يهمنا هو حس المواطنين على الإقبال على العملية الانتخابية دون التدخل في الأصوات.

وتابع: "المواطن هو اللي بيختار المرشح الأفضل بالنسبة له ختار ويرى فيه أنه الأجدر بتمثيله في مجلس النواب، وذلك حرية مطلقة للمواطنين ودورنا هو أننا نسهل لهم عملية الاقتراع بكل الوسائل والحفاظ على صحتهم".