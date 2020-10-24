"الهلال الأحمر" يعقم لجان مدرسة أم المؤمنين بالعمرانية: الجميع متعاون

يتابع الهلال الأحمر المصري، عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى للتصويت، حيث تنتشر فرق التدخل في أثناء الطوارئ بلجان ضواحي الجيزة لتعقيم اللجان والعاملين بها والناخبين، من خلال أدوات التعقيم الآمنة، كما تتابع أي حالات إصابات لإجراء الإسعافات الأولية.

ودخل أعضاء فريق التدخل في أثناء الطوارئ مرتدين الكمامات، ومعهم متطوعة ترتدي بدلة التعقيم حيث مرت على لجان مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات في العمرانية التابعة لدائرة الجيزة، لتعقيم المقاعد وأماكن التصويت والصنادق ورش الكحول على إيدي الموظفين والناخبين خلال العملية الانتخابية.

وقال مصطفى ماهر إبراهيم متطوع في الهلال الأحمر المصري، أن الفريق يقوم بتقديم الإسعافات الأولية في جميع مدارس الجيزة، فضلا عن إجراءات التعقيم للناخبين سواء بتعقيم اللجان أو تعقيم يدين الناخبين أو الموظفين الموجودين داخل اللجان ومتواجدين في جيمع ضواحي، موضحا أن الهلال الأحمر خصص خطا ساخنا للتواصل حال حدوث أي طوارئ في اللجان من خلال الخط الساخن 15322.

وأوضح المتطوع في الهلال الأحمر في حديثه لـ"الوطن"، أنهم يتابعون الأعمال من خلال جهاز اللاسلكي للتواصل بين جميع قيادات فرق الطوارئ والمركز العام بالهلال الأحمر المصري حتى لا يتم التكرار وتعقيم مدرسة واحدةأكثر منمرة أو عدم المرور على مدرسة، مما يوفر الوقت والمجهود في يتيح التعاون مع غرفة العمليات المركزية.

وأشار إبراهيم إلى أنهم بدأوا العمل من السعة التاسعة صباحا وسط تسيرات وتسهيلات من رجال الأمن ورؤساء اللجان في كل لجنة، قائلا: "رؤساء اللجان والأمن سهلوا عملنا ولم نواجه أي اعتراضات أو مشكلات داخل أي مدرسةوالجميع معاون معنا".

وانطلقت انتخابات مجلس النواب اليوم في محافظات المرحلة الأولى حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين منذ التاسعة صباحا، حيث توافد المواطنين على اللجان لإتمام الاستحقاق الدستوري.