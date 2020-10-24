محافظ الجيزة .. غرفة العمليات لم تتلقى اى شكاوى او بلاغات

شهد اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة اقبالاً من المواطنين فى الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن اعمال اللجان الانتخابية لمجلس النواب بدأت على مستوى المحافظة فى الموعد المقرر لها فى التاسعة من صباح اليوم السبت .

مشيراً ان غرفه عمليات المحافظة لم تتلقى اى بلاغات او شكاوى بشان سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية .

مؤكدا علي المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة مشيرا الى التعامل الفورى مع ايه احداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون اية معوقات.

واضاف المحافظ ان هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصا على سلامه وصحة المواطنين مشيرا الى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز و الطب البيطرى للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية فى كافة اماكن تواجدها بنطاق المحافظة بالاضافه الى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعيه المواطنين المتوافدين على اللجان اللانتخابية الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى اضافة الى التمركزات المنتشرة لسيارات الاسعاف والاطفاء امام اللجان للتجاوب فورا مع ايه طوارئ بالاضافة الى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعه حرصا على سلامه الجميع .