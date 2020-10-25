حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يمكن الاعتماد علهي ويتحل المسئولية على أكمل وجه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب لمتابعة أعمال أو نشاط محبب يعود عليك بالنفع وقد تعقد اتفاقا جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بانطلاقة عاطفية واجتماعية واحتفال مع الأصدقاء واليوم ممتاز لتمييز الأعداء والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.