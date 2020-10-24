حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان على المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون متحفظا ولا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالملل.. حاول أن تقاوم وتبتكر أجواءً جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس.