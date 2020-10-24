حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن أنثى برج الدلو التناقض في شتى الجوانب الحياتية، كما أنها يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدا، كما أنها لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.